Стала известна возможная причина смертельного отравления арбузом в Москве

Арбуз, которым отравились три жительницы Москвы, мог быть обработан средством для дезинфекции, что и послужило причиной смерти пострадавших. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник.

По словам собеседника ресурса, за несколько дней до трагедии в «Магните» на Совхозной улице проводилась дезинфекция торгового зала. При этом товары, в том числе фрукты и овощи, ничем не накрывались. Вероятно, в процессе обработки опасное средство могло попасть на них.

10 сентября в больницу с отравлением попала семья из трёх человек: 15-летняя девочка, её мать и бабушка. Накануне вечером они ели арбуз, купленный в «Магните». На следующий день у них началась обильная рвота. К вечеру состояние пострадавших серьёзно ухудшилось. В итоге бабушка и внучка скончались, а мать находится в тяжёлом состоянии.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека». Столичная прокуратура поставила на контроль ход расследования и проводит собственную проверку.

Роспотребнадзор открыл горячую линию для покупателей «Магнита». Их обращения рассмотрят и учтут при проведении расследования.

Ранее сообщалось, что в столице госпитализировали ещё трёх человек после смертельного отравления арбузом. В больницу попали двое детей и один взрослый, которые также проживают на Совхозной улице.