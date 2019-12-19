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ФСБ РФ квалифицирует происшествие на Лубянке как террористический акт. Об этом сообщили представители Федеральной службы безопасности.

По данным ЦОС ФСБ, один нападавший открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Нападавший нейтрализован, его личность в настоящий момент устанавливается.

Там также подчеркнули, что проникновения в здание ФСБ на Лубянке не было.

Минздрав сообщил о двух тяжело раненных в результате ЧП сотрудниках спецслужбы. Из-за ЧП остановлено автомобильное движение в центре Москвы.

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