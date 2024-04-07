Спасение хаски, мародеры, паводок: новости о наводнении в Орске 7 апреля

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Второй район Орска оказался под угрозой затопления после нового прорыва дамбы, в город прибыл глава МЧС России Александр Куренков, зафиксирована вспышка вирусной кишечной инфекции. Какие новости поступают из зоны паводка в Оренбуржье, что происходит в Орске, сколько человек пострадало?

На сколько вырос уровень воды в Оренбуржье

Как пишет 56.RU, ситуация с паводком в Оренбургской области ухудшается: уровень реки Урал у Оренбурга вырос к утру 7 апреля на 28 см. По информации властей, в настоящее время уровень воды в реке составляет 9,6 метра.

По состоянию на 7 апреля в Оренбурге подтоплено 1784 участка и 1347 домов в садовых товариществах «Соловушка», «Газовик», «Мичуринец», «Пенсионер», «Дубки», «Луч» и прочих, расположенных в пойме Урала.

Что происходит в Орске

Пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила, что ситуация в городе остается очень серьезной: второй район Орска под угрозой наводнения. В Сети распространились видео с потоком воды, надвигающимся на город.

Прорыв дамбы произошел в поселке Никель на улице Борисоглебского. Жителей срочно эвакуируют.

По поручению президента Путина в Орск прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Вместе с ним прибыл депутат Госдумы РФ от региона Виктор Заварзин. Спецборт встречали глава регионального ГУ МЧС России Александр Зенов, губернатор Денис Паслер и глава Орска Василий Козупица.

«Работа ведется, в ближайшее время оценка обстановки будет проведена, все, что необходимо, мы довезем, если надо. В Орске Ленинский район и [район] Старого города — [самые пострадавшие]. Два локальных места. Мы сейчас оцениваем обстановку и вам доложим», — объявил Куренков для прессы.

Власти подтвердили, что в Орске произошла вспышка кишечных инфекций. К врачам обратились 18 человек, среди них дети. В больницах находятся восемь человек, у всех — рвота и диарея после употребления водопроводной воды. Анализы выявили норовирус второго типа.

Также сообщается о первых задержаниях мародеров: в поселке Дубовый Плес задержан 39-летний мужчина, пытавшийся вывезти из затопленного дома стройматериалы.

Как ударило наводнение по Оренбургу

Как пишет 56.RU, в Оренбурге эвакуировано 428 человек, в том числе 27 детей. В пункте временного размещения находятся шесть человек, в том числе один ребенок. Вода в городе прибывает очень быстро, местные жители сообщили о затоплении микрорайона Овчинный Городок.

Telegram-канал «Любимый городок Овчинный» сообщил, что энергетики отключают там электроснабжение из-за резкого подъема воды в реке, в районе орудуют мародеры. В поселке Кузнечный и 20 СНТ отключен газ, 43 товарищества обесточены. Поселок Подмаячный затоплен.

Ниже по течению реки Урал в селе Краснохолм ситуация стабилизировалась. Остались подтопленными четыре двора. На 18 улицах восстановлено электроснабжение, света нет только на улице Шоссейной. Люди возвращаются в свои дома.

Telegram-канал SHOT сообщил об успешной спасательной операции в питомнике «Оренбургские хаски» в районе поселка Ленина. Собак на лодках вывозят из зоны подтопления.

Telegram-канал «112» со ссылкой на собственные источники сообщил, что 66 человек пострадали в результате паводка и прорыва дамбы в Орске, 17 из них дети. Четыре человека погибли.

Власти Оренбургской области назвали сообщения фейком: гибель людей не связана с наводнением. Как сообщили в мэрии РИА Новости, у двоих был сердечный приступ, у одного естественная смерть, еще один совершил самоубийство.

Какому еще региону угрожает наводнение

Губернатор Вадим Шумилов предупредил о сложной ситуации с паводком в Курганской области: вода в город Курган может прийти уже через четыре дня. Жителям более 50 населенных пунктов необходимо эвакуироваться, объявил он.

По оценкам МЧС, почти 19 тысяч курганцев в 62 населенных пунктах могут пострадать от паводка, в том числе более 3,6 тысячи детей.

Уровень реки Тобол растет, в Притобольном округе началась эвакуация нескольких населенных пунктов. По решению комиссии полностью эвакуируют Нижнеберезово, Ялым, Межборное, Глядянское, Утятское и Новую Деревню, сообщают власти региона утром 7 апреля.

В Челябинской области остается напряженной ситуация с паводком на юге региона, сообщил в ходе экстренного совещания губернатор Алексей Текслер. По его словам, паводок на Южном Урале понемногу отступает, люди возвращаются в свои дома. Однако на утро 7 апреля остаются подтопленными 15 жилых домов и 81 приусадебный участок.

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