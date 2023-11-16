Спасатели разбирают завалы рухнувшего в Астрахани дома: кадры с места ЧП В Астрахани обрушился подъезд многоэтажного дома

Фото: t.me/babushkin30

В Астрахани на Привокзальной площади обрушилась часть пятиэтажного жилого дома. Из него эвакуированы 213 жителей. Погиб по меньшей мере один человек, несколько числятся пропавшими без вести.

«В Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома. Оперативные службы на месте. По моему поручению создан оперативный штаб», — написал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

По некоторым данным, часть здания рухнула из-за подтопления. Перед произошедшим, по словам очевидцев, по стене дома пошла трещина.

Что происходит на месте происшествия в Астрахани, — в фотогалерее NEWS.ru.

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