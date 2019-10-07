https://static.news.ru/photo/45b625d8-e927-11e9-a96c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Clara Margais/dpa/Global Look Press

Более 400 детей погибли, свыше семи тысяч пострадали с начала 2019 года во время самостоятельного летнего отдыха. Такие данные озвучила пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Анны Кузнецовой.

По данным мониторинга уполномоченных, в период неорганизованного летнего отдыха погибло 426 детей, по разным причинам пострадали 7 786 несовершеннолетних, — говорится в сообщении на сайте омбудсмена .

В течение летних месяцев 2203 организации отдыха и оздоровления были проверены, из них в 60 побывали специалисты аппарата Анны Кузнецовой. Наиболее распространёнными остаются нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Свыше 13 126 несовершеннолетних поставлено на учёт, 7042 совершили правонарушения, 2928 — преступления, 3157 были в розыске.

Как писал News.ru, ранее стало известно, что за восемь месяцев 2019 года в России зарегистрировали более 24 тысяч несовершеннолетних, совершивших те или иные преступления. При этом показатели регионов сильно разнятся. Так, Свердловская область возглавила антирейтинг, а в Чечне, напротив, зафиксировано меньше всего малолетних правонарушителей.