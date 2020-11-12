Собака загрызла мужчину под Ставрополем

Собака бойцовской породы напала на жителя хутора Вязники Ставропольского края. В результате ЧП 58-летний мужчина погиб в больнице.
По данному факту Шпаковский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», —
говоритсяна сайте местного СК.
Инцидент произошёл вечером 5 ноября. Погибший возвращался с работы. По предварительным данным, животное содержали на территории одного из промышленных объектов.
Ранее, как писал NEWS.ru, на территории приморского города Находка стая собак напала на восьмилетнюю девочку. По факту произошедшего следственные органы начали проводить проверку.