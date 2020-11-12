Собака загрызла мужчину под Ставрополем

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Врач-педиатр напала с молотком на ученика младших классов одного из лицеев в Краснодаре. Она начала затаскивать ребёнка в подъезд, рассказал мэр города Евгений Первышов.

За ребёнка вступилась случайная прохожая. Молоток сумел вырвать одиннадцатиклассник. Жители и руководство лицея говорят, что женщина продолжала ходить возле школы, кидалась на детей, — написал он в своём канале в...