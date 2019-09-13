https://static.news.ru/photo/f32f52c6-d580-11e9-b706-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Восемь артиллерийских снарядов обнаружили на севере Москвы. Находки обнаружены при проведении земляных работ вечером 12 сентября.

При проведении земляных работ на территории строящегося жилого комплекса по адресу: Ленинградское шоссе, дом 58 обнаружены восемь снарядов времён Великой Отечественной войны, — цитирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Находка обнаружена на расстоянии около 250 м от ближайшего строения. В настоящее время место ЧП огорожено, изъятие и вывоз боеприпасов для их дальнейшей утилизации планируются утром 13 сентября.

Как писал News.ru, ранее 250-килограммовую авиабомбу и реактивный снаряд залпового огня обнаружили местные жители в Грозненском и Ачхой-Мартановском районах Чечни. Спасатели увезли опасные находки на полигон и уничтожили.