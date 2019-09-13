Восемь артиллерийских снарядов обнаружили на севере Москвы. Находки обнаружены при проведении земляных работ вечером 12 сентября.
При проведении земляных работ на территории строящегося жилого комплекса по адресу: Ленинградское шоссе, дом 58 обнаружены восемь снарядов времён Великой Отечественной войны, — цитирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Находка обнаружена на расстоянии около 250 м от ближайшего строения. В настоящее время место ЧП огорожено, изъятие и вывоз боеприпасов для их дальнейшей утилизации планируются утром 13 сентября.