Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском снайпера, обстреливающего окна многоэтажек в городе Одинцово Московской области.

Преступник стрелял по окнам нескольких квартир дома, находящегося на Кутузовском проспекте, передаёт «Комсомольская правда». Снаряды не смогли пробить стеклопакет, но испортили окно, рассказали жильцы.

Страшно стало подходить к окну, никогда не знаешь, что у таких идиотов на уме. А уж открывать окна ещё страшнее, — поделилась одна из них.

Ранее News.ru писал, что после более чем трёх часов осады преступник, который удерживал пассажиров автобуса на мосту Рио-Нитерой, был убит силами безопасности. В интервью Good Morning Rio официальный представитель военной полиции полковник Флисс сообщил, что у злоумышленника был игрушечный пистолет. В конце концов он вышел из автобуса, направив пистолет на одного из заложников, и тут же был застрелен.

News.ru в соцсетях