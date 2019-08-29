https://static.news.ru/photo/04d6dc58-ca9e-11e9-81a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском снайпера, обстреливающего окна многоэтажек в городе Одинцово Московской области.

Преступник стрелял по окнам нескольких квартир дома, находящегося на Кутузовском проспекте, передаёт « Комсомольская правда ». Снаряды не смогли пробить стеклопакет, но испортили окно, рассказали жильцы.

Страшно стало подходить к окну, никогда не знаешь, что у таких идиотов на уме. А уж открывать окна ещё страшнее, — поделилась одна из них.

Ранее News.ru писал, что после более чем трёх часов осады преступник, который удерживал пассажиров автобуса на мосту Рио-Нитерой, был убит силами безопасности. В интервью Good Morning Rio официальный представитель военной полиции полковник Флисс сообщил, что у злоумышленника был игрушечный пистолет. В конце концов он вышел из автобуса, направив пистолет на одного из заложников, и тут же был застрелен.