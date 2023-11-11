Смоленская область, Тамбов, Коломна: что известно об атаках БПЛА 11 ноября Возле КБ машиностроения в Коломне прогремел взрыв

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Российские средства ПВО перехватили два беспилотника ВСУ в Смоленской и Московской областях. Что известно о сбитых беспилотниках ВСУ, что было их целью, есть ли пострадавшие?

Где сбили беспилотники в России 11 ноября

Минобороны РФ сообщило об успешном перехвате беспилотников противника над Смоленской и Московской областями. Атака произошла около 23 часов 10 ноября. В течение ночи беспилотники были сбиты в нескольких регионах России.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин подтвердил информацию о перехвате беспилотника ВСУ.

«В Смоленском районе обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших нет», — сообщил он.

СМИ со ссылкой на местных жителей сообщили о взрывах на территории РФ. Telegram-канал Mash опубликовал фотографии пожара на пороховом заводе в Котовске под Тамбовом. Пожар удалось потушить за час. Местные жители перед началом пожара слышали взрыв. Губернатор Максим Егоров не комментировал происшествие.

Кроме того, российские средства ПВО отбили атаку беспилотников над территорией Брянской области. Об уничтожении четырех беспилотников над Стародубским округом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Модели сбитых беспилотников не называются.

Что известно об БПЛА над Коломной 11 ноября

Сообщалось о взрывах в Коломне в Московской области. Telegram-канал SHOT опубликовал видео с работой оперативных служб около оборонного предприятия «Конструкторское бюро машиностроения» в Коломне. В администрации городского округа заявили, что разрушений и пострадавших в населенном пункте нет.

Местные жители рассказали, что над городом появился белый гриб от взрыва, от которого сработала автомобильная сигнализация даже на противоположной стороне города. В районе взрыва «воняло порохом», утверждают местные жители. О повторных взрывах сообщений нет.

Научно-производственное КБ машиностроения является важным предприятием российского ВПК и одним из ведущих производственных центров Ростеха. Там производятся высокоточные ракетные комплексы, специальная военная техника, ПЗРК и ПТРК, а также комплексы активной защиты.

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