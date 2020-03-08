Официальный представитель СК по Тамбовской области Елена Кярсна рассказала, что силовикам удалось задержать подозреваемого в убийстве 13-летней Елизаветы в селе Бокино. Предполагаемым преступником оказался 35-летний Александр Липатов.
Мужчина рассказал следователям, что взял у родственников машину и поехал кататься по селу. Он увидел девушку на дороге и решил впечатлить её манёвром, однако не справился с управлением и задавил школьницу,
Елизавета пропала 7 марта: она не вернулась домой с дискотеки. Её тело до сих пор не найдено, однако следователи нашли место, откуда его сбросили в реку. Очевидцы рассказывали, что слышали крики возле клуба.
Как писал NEWS.ru, адвокат подростка, подозреваемого в убийстве 14-летнего школьника в Санкт-Петербурге, заявил о намерении сотрудничать со следствием. Семья также выразила готовность оказывать необходимую помощь родным убитого.
Трагедия произошла в одном из домов на улице Ижорского Батальона в петербургском районе Колпино 7 марта. Тело 14-летнего школьника было обнаружено с огнестрельным ранением головы. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что убийство произошло в квартире судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции. В преступлении подозревается его сын.
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