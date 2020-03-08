https://static.news.ru/photo/cda66506-6236-11ea-91d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель СК по Тамбовской области Елена Кярсна рассказала, что силовикам удалось задержать подозреваемого в убийстве 13-летней Елизаветы в селе Бокино. Предполагаемым преступником оказался 35-летний Александр Липатов.

Мужчина рассказал следователям, что взял у родственников машину и поехал кататься по селу. Он увидел девушку на дороге и решил впечатлить её манёвром, однако не справился с управлением и задавил школьницу, передаёт Lenta.ru. Подозреваемый испугался, что убил девочку, поэтому погрузил её тело в багажник, доехал до реки и выбросил в воду.

Елизавета пропала 7 марта: она не вернулась домой с дискотеки. Её тело до сих пор не найдено, однако следователи нашли место, откуда его сбросили в реку. Очевидцы рассказывали, что слышали крики возле клуба.

Как писал NEWS.ru, адвокат подростка, подозреваемого в убийстве 14-летнего школьника в Санкт-Петербурге, заявил о намерении сотрудничать со следствием. Семья также выразила готовность оказывать необходимую помощь родным убитого.

Трагедия произошла в одном из домов на улице Ижорского Батальона в петербургском районе Колпино 7 марта. Тело 14-летнего школьника было обнаружено с огнестрельным ранением головы. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что убийство произошло в квартире судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции. В преступлении подозревается его сын.