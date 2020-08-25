Склад загорелся в Железнодорожном Московской области

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МВД Ингушетии подтвердило, что в регионе произошла перестрелка, в результате которой пострадали девять человек.

По данным силовиков, инцидент произошёл в станице Нестеровской на почве возникшей ранее неприязни. У двоих человек было травматическое оружие, которое они применили. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в...