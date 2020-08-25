Склад загорелся в Железнодорожном Московской области

Крупный пожар возник в складском помещении в городе Балашихе (микрорайон Железнодорожный) в Подмосковье.
Видеозапись инцидента
В местном МЧС рассказали, что огонь возник в мусоре, размещённом на открытой площадке. В результате он распространился на площади в 130 кв. м,
Причины случившегося в настоящий момент неизвестны.
Ранее специалисты ФБУ «Авиалесоохрана» ликвидировали в Красноярском крае лесной пожар в заповеднике «Тунгусский», куда более 100 лет назад упал метеорит. По поручению руководства Минприроды России на тушение пожара были направлены 80 специалистов «Авиалесоохраны», писал NEWS.ru.
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