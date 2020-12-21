Склад с краской загорелся в Москве

Пожар начался в здании склада на северо-западе столицы. В помещении хранятся краски и растворители.
Инцидент произошёл в доме 6 по улице Маршала Прошлякова,
На складе со строительными материалами по адресу: улица Маршала Прошлякова, 6, произошёл пожар. Площадь возгорания уточняется, — отметил он.
По его словам, огонь перекинулся на второй склад. Кроме того, пламя может перекинуться на третье здание, также стоящее рядом. Пожарные присвоили возгоранию второй номер сложности тушения.
В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили журналистам, что информации о пострадавших при пожаре не поступало. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге местный житель неосторожно прикурил сигарету и дотла сжёг квартиру площадью 60 квадратных метров на первом этаже дома 66 по улице Бухарестской.
Виновник в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина смог объяснить, что во время того как он прикуривал, случайно загорелась кисточка с уайт-спиритом — растворителем для красок.