Склад с краской загорелся в Москве

https://static.news.ru/photo/aa479f14-42ee-11eb-9fae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар начался в здании склада на северо-западе столицы. В помещении хранятся краски и растворители.

Инцидент произошёл в доме 6 по улице Маршала Прошлякова, рассказал журналистам ТАСС анонимный источник в экстренных службах.

На складе со строительными материалами по адресу: улица Маршала Прошлякова, 6, произошёл пожар. Площадь возгорания уточняется, — отметил он.

По его словам, огонь перекинулся на второй склад. Кроме того, пламя может перекинуться на третье здание, также стоящее рядом. Пожарные присвоили возгоранию второй номер сложности тушения.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили журналистам, что информации о пострадавших при пожаре не поступало. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге местный житель неосторожно прикурил сигарету и дотла сжёг квартиру площадью 60 квадратных метров на первом этаже дома 66 по улице Бухарестской.

Виновник в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина смог объяснить, что во время того как он прикуривал, случайно загорелась кисточка с уайт-спиритом — растворителем для красок.