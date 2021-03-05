Склад мясокомбината загорелся в Оренбуржье на 3000 кв.м

https://static.news.ru/photo/911d0e60-7e36-11eb-9672-96000091f725_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области / ВКонтакте

Здание мясокомбината горит в городе Новотроицке. Площадь возгорания уже приблизилась к трём тысячам квадратных метров, сообщили спасатели.

Сообщение о пожаре поступило в главк МЧС по региону в 05​​​:46 мск.

По прибытии первых подразделений на место пожара установлено, что происходит горение на кровле склада изготовления и хранения упаковки, — добавили пожарные.

Пока данных о погибших и пострадавших нет. На месте работают 45 человек и 15 единиц техники. Локализовать пожар удалось почти через 2,5 часа, к 07:15 мск.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории ТЦ «Европолис» в Москве горят бытовки. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Людей в них быть не должно. Но внутри хранятся баллоны с пропаном и кислородом. Сейчас пожарные их экстренно выносят из бытовок и охлаждают, чтобы они не взорвались.

До этого стало известно, что в Японском море загорелось судно с 30 рыбаками на борту, к ним идёт спасательный буксир для эвакуации. По данным спасателей, загорелся рыбный цех судна.