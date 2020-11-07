СК завёл уголовное дело после крушения самолёта под Москвой

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После крушения легкомоторного самолёта Cessna в Московской области было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), — отметили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

В настоящий момент следователи продолжают работать на месте ЧП. Они осматривают разбившееся воздушное судно и взлётную полосу, изымают образцы топлива и техническую документацию. Кроме того, были назначены необходимые экспертизы, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, самолёт Cessna совершил экстренную посадку в поле днём 7 ноября. В результате ЧП погибли два человека — ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звёзды сошлись» Александр Колтовой, а также его жена. Воздушное судно направлялось с подмосковного аэродрома Мячково в город Рыбинск Ярославской области. После вылета у него отказал и загорелся в воздухе двигатель. Колтовой подал аварийный сигнал, однако в результате жёсткой посадки пожар охватил машину полностью.