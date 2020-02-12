https://static.news.ru/photo/d25cfeae-4da3-11ea-9b3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте самоубийства бывшего начальника управления ФСИН Виктора Свиридова. СК завёл уголовное дело о халатности.

В настоящий момент силовики изымают записи с камер видеонаблюдения. Во время осмотра сотрудники Следственного комитета нашли наградное оружие, которое принадлежало погибшему, говорится на сайте ведомства.

Накануне в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний сообщили, что ФСИН не награждала Свиридова оружием. Его адвокат Григорий Иванищев говорил, что мужчина работал в МВД.

Как передавал NEWS.ru, Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы во время оглашения приговора. Обвиняемого в вымогательстве 10 млн рублей экс-силовика приговорили к трём годам тюремного заключения, несмотря на то что Свиридов болен раком четвёртой стадии. Его адвокаты просили смягчения наказания, за что также выступала сторона потерпевших.

Проводивший его досмотр судебный пристав Эдуард Нефёдов позднее рассказал, что у подсудимого с собой не было оружия. По его словам, мужчина пытался пронести в зал суда только фляжку с алкоголем.