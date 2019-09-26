https://static.news.ru/photo/96317b44-e043-11e9-b558-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Силовики завели уголовное дело после смерти бывшего мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина. Информацию об этом озвучили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства), — цитирует сообщение РИА Новости .

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, у Фомина имелись проблемы с сердцем, из-за которых чиновник с июля находился на больничном. По данным мэрии Новокуйбышевска, Фомин перенёс несколько операций.

Как писал News.ru, бывший мэр города Новокуйбышевска Владимир Фомин попал в больницу после попытки покончить с собой, а утром 24 сентября умер.