https://static.news.ru/photo/c054e694-de23-11e9-be9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Правоохранительные органы начали проверку информации о гибели молодого человека в одной из больниц Тюмени, которому медики могли не оказать помощь. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Начата доследственная проверка по обращению родственников в СМИ о том, что в одной из больниц города Тюмени местному жителю врачи отделения реанимации не оказали медицинскую помощь, — говорится в сообщении на сайте ведомства .

Следователи намерены проверить изложенные ранее в СМИ доводы. Работники СК планируют опросить очевидцев произошедшего, а также назначить судмедэкспертизу.

Ранее родственники умершего от травм после ДТП 19-летнего молодого человека устроили погром в Областной клинической больнице № 2, обвинив врачей в незаконном отключении аппарата жизнеобеспечения, пишет URA.RU со ссылкой на городское управление МВД.

Как сообщили в полиции, 22 сентября в полицию обратились медработники по факту того, что родственники погибшего выбивают двери в отделение. Прибывшие на место сотрудники ведомства «урегулировали ситуацию». Родные полагали, что доктора хотели взять согласие на изъятие донорских органов у ещё живого молодого человека.

Парень был госпитализирован 19 сентября в состоянии комы с тяжёлой сочетанной травмой, в ночь на 22 сентября у него зафиксировали смерть мозга. Чиновники регионального департамента здравоохранения подтвердили, что «функции организма поддерживались искусственно в связи с рассмотрением возможности изъятия органов для процедуры дальнейшей трансплантации», но «после сообщения о смерти родственники категорически отказались от данной процедуры».

Несмотря на то, что в дальнейшем она медиками не рассматривалась, это вызвало бурную реакцию, — сообщили в департаменте.

В настоящее время с обеих сторон поданы заявления в полицию. Родственники умершего молодого человека хотят проверить законность отключения аппарата жизнеобеспечения, а представители медучреждения пожаловались на угрозы.

Как писал News.ru, ранее пациент больницы № 51 в Железногорске Павел Богданов исчез из своей палаты после хирургического вмешательства. Спустя трое суток поисков 35-летнего мужчину обнаружили в подвале лечебного учреждения.