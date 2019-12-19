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Следственный комитет сообщил о заведении уголовного дела по факту стрельбы возле здания ФСБ на площади Воровского в Москве. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По её словам, в происшествии усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, передаёт «Интерфакс».

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.

Как писал NEWS.ru, согласно предварительной информации, в результате ЧП погибли от одного до трёх силовиков. В столице введи план «Сирена». В СМИ сообщили, что всего нападавших было двое, один из стрелков вёл прицельный огонь.На объектах ФСБ ввели план «Крепость».