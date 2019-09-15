https://static.news.ru/photo/10a1cee8-d7c4-11e9-83c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Инцидент | Иркутск/vk.com

Владелец квартиры в иркутском городе Ангарске, в которой произошёл взрыв, находится в тяжёлом состоянии. Информацию об этом озвучил представитель регионального СУ СК.

В больнице в тяжёлом состоянии находится владелец квартиры 1971 года рождения, — цитирует представителя ведомства РИА Новости .

Собеседник агентства добавил, что также в больнице с признаками отравления угарным газом находятся несколько жильцов дома, в том числе несовершеннолетние. Их жизням ничего не угрожает.

Как писал News.ru, в ночь на 15 сентября в многоэтажном доме в Ангарске произошёл пожар. Первоначально говорилось, что он возник якобы из-за взрыва самогонного аппарата, однако позднее МЧС уточнило, что причиной инцидента стала утечка бытового газа. Пострадали 12 человек.