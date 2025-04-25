СК РФ: по факту взрыва в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе, сообщили в Следственном комитете России. К месту инцидента уже были направлены криминалисты, сотрудники СК РФ и оперативники, уточняется в официальном Telegram-канале ведомства.

В связи со взрывом автомобиля в городе Балашихе Московской области возбуждено уголовное дело, − говорится в сообщении СК РФ.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что причиной инцидента во дворе жилого дома могла стать детонация самодельного взрывного устройства, заложенного в автомобиле. Журналисты отметили, что СВУ было начинено поражающими элементами. Подрыв бомбы произошел в момент, когда мимо транспортного средства проходил мужчина.

Также в Baza рассказали, что, по предварительным данным, жертвой инцидента оказался военнослужащий ВС РФ, который погиб в результате взрыва. Уточняется, что мужчина проживал в том же районе, где и была припаркована машина Volkswagen Golf.

Журналисты Telegram-канала Mash уточнили, что взрыв унес жизнь заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майора Ярослава Москалика. Они также заявили о следах поражающих элементов на месте инцидента.