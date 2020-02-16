https://static.news.ru/photo/fc787bc4-50db-11ea-baad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова рассказала, что в настоящий момент следователи проводят процессуальную проверку по факту смерти девушки в одном из столичных баров во время конкурса по поеданию пирожных.

Сотрудники ведомства устанавливают причины произошедшего, передаёт её слова РЕН ТВ.

По факту обнаружения тела девушки в одном из баров в центре Москвы проводится процессуальная проверка, — сказала она.

Трагедия произошла 15 февраля. Девушка пришла в бар отдохнуть с друзьями, которые бывают там регулярно. Ведущий решил провести конкурс на самое быстрое поедание пирожных. Чтобы не упустить победу, незадолго до финального свистка погибшая схватила сразу несколько пирожных и запихнула в рот. После завершения соревнования девушка продолжила прожёвывать их, но случайно вдохнула и начала задыхаться. Никто из присутствовавших в зале не смог оказать ей первую помощь, прибывшие врачи лишь констатировали смерть.

По словам администратора клуба, где проводился турнир, девушка страдала от болезни сердца, писал NEWS.ru.