https://static.news.ru/photo/a4d46154-2402-11ea-8d91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи начали проверку по факту избиения подростками сотрудников полиции в городе Апатиты Мурманской области. Представители правоохранительных органов нашли нападавших.

Сотрудники СК опрашивают предполагаемых преступников, сообщается на сайте регионального следственного управления.

В настоящий момент пострадавшие находятся на медицинском освидетельствовании. Врачи назначат судебно-медицинскую экспертизу, на которой будет определена тяжесть нанесённого силовикам вреда.

Как писал NEWS.ru, рядом с Дворцом культуры в Апатитах произошла массовая драка между школьниками и сотрудниками полиции. Стражи порядка получили серьёзные травмы.

Подростки шумели на площади после дискотеки. На место приехали сотрудники полиции, от которых несовершеннолетним удалось «отбиться». Позже к месту потасовки прибыло подкрепление. Подростки повалили и стали пинать одного из силовиков. Второго несколько раз ударили по голове. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения.