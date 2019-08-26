https://static.news.ru/photo/3c32c1ac-c810-11e9-9d97-fa163e074e61_660.jpg Фото: kaluga.sledcom.ru

Правоохранительные органы предъявили обвинение в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего сметь потерпевшего, 34-летнему жителя города Малоярославец Калужской области, заподозренному в убийстве ветерана Великой отечественной войны. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, обвиняемый воспользовался доверием 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, проник к нему в квартиру и, понимая, что пожилой мужчина не окажет сопротивления, нанёс ему не менее десяти ударов, — говорится на сайте ведомства .

Пенсионер от полученных травм умер, а обвиняемый похитил из квартиры фронтовика 50 тысяч рублей. Тело ветерана обнаружено его сыном 20 августа.

В ходе осмотра места происшествия следователями обнаружены и изъяты улики, по которым назначены генетическая и другие необходимые экспертизы. Личность и место нахождения злоумышленника установлены сотрудниками полиции, 24 августа 2019 года мужчина был задержан, — сообщили в СК.

В настоящее время силовики проверяют обвиняемого к совершению других преступлений. Его отправили в СИЗО.

Как писал News.ru, ранее в СК заявили о заведённом уголовное деле по факту убийства с целью ограбления 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Подозреваемый на похищенные у пенсионера хотел купить себе наркотики.