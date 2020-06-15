СК опроверг смерть стрелявшего по полицейским в Москве

https://static.news.ru/photo/f5192c80-af21-11ea-bb61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Главного следственного управления СК по столице Юлия Иванова прокомментировала информацию о смерти человека, устроившего стрельбу в Москве. По её словам, эти данные не соответствуют действительности.

В настоящий момент у следствия нет такой информации, передаёт ТАСС. Его госпитализировали и сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Накануне о смерти предполагаемого преступника в больнице сообщил журналистам источник в силовых структурах.

ЧП произошло у гостиницы «Салют». Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов такси. Огонь по ним открыл проходивший мимо мужчина. Предполагается, что он стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. В результате двое полицейских были ранены.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Прокурор Москвы Денис Попов поставил его на особый контроль.

Предполагается, что на полицейских напал приезжий с Кавказа. По некоторым данным в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина, устроивший стрельбу по сотрудникам полиции на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице. Оперативники допрашивают таксиста, ставшего свидетелем ЧП.