СК опроверг смерть стрелявшего по полицейским в Москве

Представитель Главного следственного управления СК по столице Юлия Иванова прокомментировала информацию о смерти человека, устроившего стрельбу в Москве. По её словам, эти данные не соответствуют действительности.
В настоящий момент у следствия нет такой информации,
Накануне о смерти предполагаемого преступника в больнице сообщил журналистам источник в силовых структурах.
ЧП произошло у гостиницы «Салют». Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов такси. Огонь по ним открыл проходивший мимо мужчина. Предполагается, что он стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. В результате двое полицейских были ранены.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Прокурор Москвы Денис Попов поставил его на особый контроль.
Предполагается, что на полицейских напал приезжий с Кавказа. По некоторым данным в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина, устроивший стрельбу по сотрудникам полиции на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице. Оперативники допрашивают таксиста, ставшего свидетелем ЧП.
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