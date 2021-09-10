СК назвал основные версии крушения L-410 под Иркутском

Отказ техники и ошибка экипажа рассматриваются в качестве основных версий крушения самолёта L-410 под Иркутском. Предполагаемые причины авиакатастрофы назвали в пресс-службе Следственного комитета РФ. В Ространснадзоре, в свою очередь, сообщили, что ведомство внепланово проверит авиакомпанию «Аэросервис» после ЧП.

В настоящий момент уже создана комиссия для проведения проверки деятельности эксплуатанта. На месте происшествия находятся советник руководителя Ространснадзора Артём Даниленко и начальник территориального управления Госавианадзора по Сибирскому федеральному округу Ространснадзора Юрий Рожко, говорится на сайте ведомства.

В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники, — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Уголовное дело передано в центральный аппарат СК. Расследование по нему продолжается.

Тем временем ТАСС в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что второй бортовой самописец обнаружен на месте крушения самолёта L-410 в Иркутской области. При этом общее число чёрных ящиков не называется.

Самолёт L-410, летевший по маршруту Иркутск — посёлок Казачинское, 12 сентября в 18:15 мск жёстко приземлился в четырёх километрах от пункта назначения. В результате пострадали 11 человек, четверо находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. Погибли пилот и три пассажира. Власти пообещали выплатить семьям погибших по миллиону рублей, пострадавшим в тяжёлом состоянии — по 500 тысяч рублей, в состоянии средней тяжести — по 250 тысяч рублей, лёгкой — 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области объявили о дне траура после авиакатастрофы. Он состоится 15 сентября.