СК начал проверку после взрыва в доме в Новой Москве

https://static.news.ru/photo/e171cbe0-bd6a-11ea-b707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет начал доследственную проверку после взрыва баллона с газом в частном доме в посёлке Московский Новой Москвы, рассказала старший помощник главы столичного ГУ СК Юлия Иванова.

26 марта 2021 года в частном жилом доме, расположенном в поселении Московский в Новой Москве, произошёл хлопок и частичное обрушение кровли. <...> По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка, — рассказала она.

По её словам, сейчас экстренные службы уточняют информацию о количестве пострадавших. В настоящий момент на месте ЧП работают следователи, криминалисты и спасатели, говорится на сайте местного СК.

26 марта в частном доме в Новой Москве взорвался баллон с газом. В результате трёхэтажное здание обрушилось, под завалами оказались три человека, одного из которых — ребёнка — вытащили спасатели.

По предварительной информации, в здании жили три семьи — около 10 человек, писал NEWS.ru.