Сотрудники полиции задушили задержанного в патрульной машине. Представители Следственного комитета возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщила старший помощник главы подмосковного СК Ольга Врадий.
По её словам, инцидент произошёл 15 декабря. Полицейские задержали пьяного мужчину, который матерился в общественном месте,
Эксперт назвал причиной гибели механическое воздействие на грудную клетку и живот. В настоящий момент продолжается расследование ситуации.
Ранее NEWS.ru писал, что полицейские вместе с бойцами Росгвардии застрелили 55-летнего мужчину, который начал стрелять по силовикам из ружья в Рязанской области.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен