https://static.news.ru/photo/f890e398-21a1-11ea-9337-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции задушили задержанного в патрульной машине. Представители Следственного комитета возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщила старший помощник главы подмосковного СК Ольга Врадий.

По её словам, инцидент произошёл 15 декабря. Полицейские задержали пьяного мужчину, который матерился в общественном месте, передаёт РИА Новости. Задержанному стало плохо по дороге к зданию полиции, силовики вызвали медиков, которые констатировали смерть.

Эксперт назвал причиной гибели механическое воздействие на грудную клетку и живот. В настоящий момент продолжается расследование ситуации.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские вместе с бойцами Росгвардии застрелили 55-летнего мужчину, который начал стрелять по силовикам из ружья в Рязанской области.