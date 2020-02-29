Спецоперация силовых структур проходит в кальянной на Кутузовском проспекте в столице. Представители правоохранительных органов задержали около 100 человек.
65 из них не достигли совершеннолетия,
В операции принимают участие сотрудники ОМОНа и СОБРа.
По данным Baza,
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники московского следственного изолятора «Матросская Тишина» нашли мёртвым 32-летнего заключённого Сергея Козлова. По предварительной информации, он совершил самоубийство. Мужчина был обвиняемым по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении или переработке наркотиков.
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