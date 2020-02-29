https://static.news.ru/photo/7e1d7b7e-9463-11e9-a8aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Спецоперация силовых структур проходит в кальянной на Кутузовском проспекте в столице. Представители правоохранительных органов задержали около 100 человек.

65 из них не достигли совершеннолетия, передаёт Telegram-канал «112». В настоящий момент все посетители проходят тест на содержание в крови наркотических веществ прямо в заведении.

В операции принимают участие сотрудники ОМОНа и СОБРа.

По данным Baza, задержали только 70 человек и для медицинской проверки всех развозят по отделам полиции. Издание сообщает, что это заведение известно продажей шариков с «веселящим газом».

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники московского следственного изолятора «Матросская Тишина» нашли мёртвым 32-летнего заключённого Сергея Козлова. По предварительной информации, он совершил самоубийство. Мужчина был обвиняемым по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении или переработке наркотиков.