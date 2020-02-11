https://static.news.ru/photo/32c2d96e-f5d2-11e9-886f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в изнасиловании на территории гостиницы «Измайлово». По версии силовиков, мужчина совершал преступления в этом отеле.

Предполагаемый преступник оказался ранее судимым, передаёт Mash.

В настоящий момент известно о двух инцидентах, в которых мог участвовать задержанный. Первый произошёл в августе 2019 года: мужчина договорился о свидании с девушкой в гостинице, обманом заманил её в номер и изнасиловал. Во второй раз он повторил те же действия в январе 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские арестовали 19-летнего челябинца. Мужчина подозревается в изнасиловании женщины — водителя такси. Инцидент произошёл 5 февраля.