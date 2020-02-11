Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в изнасиловании на территории гостиницы «Измайлово». По версии силовиков, мужчина совершал преступления в этом отеле.
Предполагаемый преступник оказался ранее судимым,
В настоящий момент известно о двух инцидентах, в которых мог участвовать задержанный. Первый произошёл в августе 2019 года: мужчина договорился о свидании с девушкой в гостинице, обманом заманил её в номер и изнасиловал. Во второй раз он повторил те же действия в январе 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал, что полицейские арестовали 19-летнего челябинца. Мужчина подозревается в изнасиловании женщины — водителя такси. Инцидент произошёл 5 февраля.
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