Силовики в Челябинске прострелили ногу «подозрительному» прохожему

https://static.news.ru/photo/01db2162-3e1a-11eb-92c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сотрудник полиции в Челябинске прострелил ногу местному жителю, который держал в руке нож.

В местное УМВД поступило сообщение о посетителе библиотеки Металлургического района с ножом в руке. На место выехали сотрудники ППС.

Прибывшие полицейские обнаружили подозрительного мужчину с ножом в руке уже на улице. Требование стражей правопорядка бросить опасный предмет он проигнорировал и двинулся в их сторону, — сообщили в городской полиции.

Один из полицейских совершил предупредительный выстрел, но мужчина не остановился. Тогда он выстрелил в ногу человеку. По данным силовиков, таким образом он пресёк противоправное деяние. В дальнейшем у мужчины отняли нож.

С ранением правой ноги его доставили в больницу, до прибытия врачей помощь ему оказали сами полицейские. Силовики установили личность мужчины и проводят проверку, передаёт сайт МВД-Медиа.

Ранее на территории Москвы силовики задержали двух полицейских. Правоохранителей подозревают в вымогательстве под угрозой возбуждения уголовного дела. После задержания они будут уволены из органов по отрицательным мотивам, писал NEWS.ru.