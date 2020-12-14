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Силовики в Челябинске прострелили ногу «подозрительному» прохожему

17:22, 14 декабря 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сотрудник полиции в Челябинске прострелил ногу местному жителю, который держал в руке нож.

В местное УМВД поступило сообщение о посетителе библиотеки Металлургического района с ножом в руке. На место выехали сотрудники ППС.

Прибывшие полицейские обнаружили подозрительного мужчину с ножом в руке уже на улице. Требование стражей правопорядка бросить опасный предмет он проигнорировал и двинулся в их сторону, — сообщили в городской полиции.

Один из полицейских совершил предупредительный выстрел, но мужчина не остановился. Тогда он выстрелил в ногу человеку. По данным силовиков, таким образом он пресёк противоправное деяние. В дальнейшем у мужчины отняли нож.

С ранением правой ноги его доставили в больницу, до прибытия врачей помощь ему оказали сами полицейские. Силовики установили личность мужчины и проводят проверку, передаёт сайт МВД-Медиа.

Ранее на территории Москвы силовики задержали двух полицейских. Правоохранителей подозревают в вымогательстве под угрозой возбуждения уголовного дела. После задержания они будут уволены из органов по отрицательным мотивам, писал NEWS.ru.

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