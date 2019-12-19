Преступник, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на площади Воровского в Москве, нейтрализован. Его личность ещё не установлена, сообщили в силовом ведомстве.
Там отметили, что в результате ЧП пострадали люди,
Неизвестный открыл стрельбу у дома 12 на Большой Лубянке, есть пострадавшие, — рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Как писал NEWS.ru, согласно предварительной информации, в результате ЧП погибли от одного до трёх силовиков. В столице введи план «Сирена». В СМИ сообщили, что всего нападавших было двое, один из стрелков вёл прицельный огонь.На объектах ФСБ ввели план «Крепость».
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