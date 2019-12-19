Фото: Шокирующие новости | Не ТВ | Криминал /vk.com

В Интернете появились кадры с места стрельбы возле здания ФСБ на площади Воровского в Москве. Ка кадрах видны бегущие люди и слышны автоматные очереди.

Запись опубликовали в Instagram очевидцы. По данным Telegram-канала 112, стрельба началась в приёмной ФСБ. Позже нападавшие выбежали на улицу и открыли огонь там. В настоящий момент близлежащие улицы перекрыты сотрудниками...