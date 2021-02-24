Силовики потребовали закрыть станцию метро «Славянский бульвар»

В ведомстве порекомендовали москвичам пользоваться наземным транспортом и МЦД. Причина произошедшего не сообщается.
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что в поезде на станции «Киевская» этой же ветки нашли предмет, похожий на гранату. В результате вагон отогнали в тупик.
Ранее NEWS.ru писал, что столичные полицейские задержали пассажира метрополитена, который швырнул стеклянную бутылку в проезжавший мимо станции «Пятницкое шоссе» состав. «Снаряд» угодил прямо в лобовое стекло локомотива.
Злоумышленником оказался 36-летний мужчина. Его доставили в участок для возбуждения уголовного дела о хулиганстве. Подозреваемый теперь будет находиться под подпиской о невыезде. Поезд после «атаки» пришлось снять с Арбатско-Покровской линии.