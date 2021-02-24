Силовики потребовали закрыть станцию метро «Славянский бульвар»

https://static.news.ru/photo/3e190cfa-76c0-11eb-bf10-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Станция московского метро «Славянский бульвар» закрыта для пассажиров. Поезда проезжают станцию без остановок.

Такое решение было принято по требованию полиции.

По требованию полиции поезда временно проезжают станцию «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии без остановки, — говорится в Twitter столичной подземки.

В ведомстве порекомендовали москвичам пользоваться наземным транспортом и МЦД. Причина произошедшего не сообщается.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что в поезде на станции «Киевская» этой же ветки нашли предмет, похожий на гранату. В результате вагон отогнали в тупик.

Ранее NEWS.ru писал, что столичные полицейские задержали пассажира метрополитена, который швырнул стеклянную бутылку в проезжавший мимо станции «Пятницкое шоссе» состав. «Снаряд» угодил прямо в лобовое стекло локомотива.

Злоумышленником оказался 36-летний мужчина. Его доставили в участок для возбуждения уголовного дела о хулиганстве. Подозреваемый теперь будет находиться под подпиской о невыезде. Поезд после «атаки» пришлось снять с Арбатско-Покровской линии.