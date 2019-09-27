Фото: MoserB/Wikimedia Commons

Полиция в Ингушетии потеряла пулемёт Калашникова, передвигаясь на КАМАЗе по федеральной трассе «Кавказ». Оружие силовикам вернул местный житель.

Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, житель Ингушетии добровольно выдал пулемёт калибра 7,62 мм, пояснив, что нашёл его на 582 км трассы «Кавказ» в окрестностях села Яндаре.

До этого полиция обратилась к населению с просьбой помочь найти снаряжённый 100 патронами пулемёт, «при неизвестных обстоятельствах» утраченный 26 сентября во время движения КАМАЗа по федеральной автодороге между сёлами Яндаре и Гази-Юрт Назрановского района.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как писал News.ru, ранее сотрудники Центра противодействия экстремизму в Ингушетии провели обыск в офисе некоммерческой организации «Развитие», расположенном в Назрани. Как сообщила её президент Джаннета Ахильгова, силовики проверяли, не финансирует ли организация, занимающаяся общественными кампаниями в поддержку детей и женщин, протесты в Ингушетии.

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