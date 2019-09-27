Полиция в Ингушетии потеряла пулемёт Калашникова, передвигаясь на КАМАЗе по федеральной трассе «Кавказ». Оружие силовикам вернул местный житель.
Как передаёт «
До этого полиция обратилась к населению с просьбой помочь найти снаряжённый 100 патронами пулемёт, «при неизвестных обстоятельствах» утраченный 26 сентября во время движения КАМАЗа по федеральной автодороге между сёлами Яндаре и Гази-Юрт Назрановского района.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Как писал News.ru, ранее сотрудники Центра противодействия экстремизму в Ингушетии провели обыск в офисе некоммерческой организации «Развитие», расположенном в Назрани. Как сообщила её президент Джаннета Ахильгова, силовики проверяли, не финансирует ли организация, занимающаяся общественными кампаниями в поддержку детей и женщин, протесты в Ингушетии.