https://static.news.ru/photo/f83a80fa-e143-11e9-9f6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: MoserB/Wikimedia Commons

Полиция в Ингушетии потеряла пулемёт Калашникова, передвигаясь на КАМАЗе по федеральной трассе «Кавказ». Оружие силовикам вернул местный житель.

Как передаёт « Интерфакс » со ссылкой на собственный источник, житель Ингушетии добровольно выдал пулемёт калибра 7,62 мм, пояснив, что нашёл его на 582 км трассы «Кавказ» в окрестностях села Яндаре.

До этого полиция обратилась к населению с просьбой помочь найти снаряжённый 100 патронами пулемёт, «при неизвестных обстоятельствах» утраченный 26 сентября во время движения КАМАЗа по федеральной автодороге между сёлами Яндаре и Гази-Юрт Назрановского района.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как писал News.ru, ранее сотрудники Центра противодействия экстремизму в Ингушетии провели обыск в офисе некоммерческой организации «Развитие», расположенном в Назрани. Как сообщила её президент Джаннета Ахильгова, силовики проверяли, не финансирует ли организация, занимающаяся общественными кампаниями в поддержку детей и женщин, протесты в Ингушетии.