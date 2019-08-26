https://static.news.ru/photo/575c32f0-c7f8-11e9-b621-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/public_revjakino

Жители посёлка Ревякино Тульской области обнародовали в Сети видео празднования Дня Госфлага 22 августа. В разгар торжеств на главную площадь населённого пункта прибыл автобус с Росгвардией, устроившей стрельбу.

Во время стрельбы женщины старались поскорее увести с линии огня детей и только человек остались смотреть на пальбу в непосредственной близости от силовиков, пишет « Ридус ».

Многие пользователи соцсетей негативно отозвались о действе, некоторые назвали произошедшее «дебилизмом» и «диким ужасом».

Гильзы от холостых патронов отлетали на расстояние 10-15 метров, задевая зрителей. Место «инсценировки» не было ограждено. Дети были жутко напуганы, не понимали, что происходит и в какую сторону им бежать, чтобы скрыться, — подчеркнул один из местных жителей.

Некоторые связывают «стрельбы» силовиков с антитеррористическими учениями, которые в то же время проходили в Туле.

В администрации посёлка планировали отметить День флага концертами местной самодеятельности и оркестра управления Росгвардии по Тульской области. Однако, в последний момент в программу включили и показательные выступления силовиков, но местных жителей власти предупредить об этом не сочли нужным.

Как писал News.ru, ранее несколько человек, в том числе женщина с ребёнком получили ранения результате инцидента в шведском городе Мальмё. Там группа злоумышленников в масках открыла огонь.