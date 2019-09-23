Сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области арестовали четверых человек по подозрению в убийстве ресторатора Михаила Долгополова за долги.
Предполагаемыми преступниками оказались жители Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. По версии следствия, трое из них непосредственно причастны к убийству, ещё один — пособник, сообщается на
Преступление произошло 16 апреля. Обманом жертву вывезли в арендованный загородный коттедж на специально приобретённом автомобиле. В здании мужчину убили выстрелом в голову и закопали в лесу в Новгородской области.
Ранее News.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов расследуют