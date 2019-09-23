Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области арестовали четверых человек по подозрению в убийстве ресторатора Михаила Долгополова за долги.

Предполагаемыми преступниками оказались жители Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. По версии следствия, трое из них непосредственно причастны к убийству, ещё один — пособник, сообщается на сайте СК.

Преступление произошло 16 апреля. Обманом жертву вывезли в арендованный загородный коттедж на специально приобретённом автомобиле. В здании мужчину убили выстрелом в голову и закопали в лесу в Новгородской области.

Ранее News.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов расследуют жестокое убийство 18-летней девушки в Саратове. Тело погибшей было обнаружено в подъезде одного из домов на Вишнёвой улице поздно вечером 20 сентября. Её ударили ножом около 50 раз.

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