https://static.news.ru/photo/5d0ea75c-de35-11e9-9b51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области арестовали четверых человек по подозрению в убийстве ресторатора Михаила Долгополова за долги.

Предполагаемыми преступниками оказались жители Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. По версии следствия, трое из них непосредственно причастны к убийству, ещё один — пособник, сообщается на сайте СК.

Преступление произошло 16 апреля. Обманом жертву вывезли в арендованный загородный коттедж на специально приобретённом автомобиле. В здании мужчину убили выстрелом в голову и закопали в лесу в Новгородской области.