Школьники в Москве подрались на ножах

https://static.news.ru/photo/3c57faf6-0a51-11eb-8917-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Два несовершеннолетних брата подрались на ножах в московской квартире. В результате восьмилетнего школьника доставили в больницу.

Инцидент произошёл в 16:45 в доме на Карамышевской набережной, передаёт «МК».

Я решил немножко над ним подшутить. Начал щекотать. Малышу это не понравилось, он пошёл на кухню и взял нож, видимо, чтобы меня остановить, — рассказал старший, 17-летний ребёнок.

В результате мальчик попытался отобрать у малыша нож, у них завязалась драка. Ему удалось забрать орудие, но его брат в последний момент дёрнулся, и нож воткнулся ему в ногу. Врачи оказали ему первую помощь, а затем увезли в медицинское учреждение. Однако рана не представляет опасности для его здоровья.

Ранее, как писал NEWS.ru, драка между футбольными фанатами произошла в голландском городе Гронинген. В столкновении принимали участие болельщики местной одноимённой команды (FC Groningen) и фанаты немецкого клуба «Арминия» (Arminia).