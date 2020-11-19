Школьник умер на перемене в Архангельске

https://static.news.ru/photo/8be46224-2a74-11eb-9046-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ученик средней школы в Архангельске умер от остановки сердца. Причина произошедшего в настоящий момент неизвестна, сообщили в местном СК.

Предварительно установлено, что у школьника на перемене произошло внезапное ухудшение состояния здоровья и остановка сердечной деятельности, — говорится на сайте ведомства.

Ребёнка пытались реанимировать, однако спасти его не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности при исполнении профессиональных обязанностей. Силовики опрашивают свидетелей и собирают доказательную базу по делу.

Ранее, как писал NEWS.ru, на 13-летнего школьника упали ворота во время урока физической культуры в городе Мурино в пригороде Санкт-Петербурга. Ребёнок получил тяжёлые травмы и был доставлен во Всеволожскую больницу.