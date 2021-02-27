Школьницы подрались в Омске в кругу одноклассников

https://static.news.ru/photo/98c91926-79d4-11eb-8d8b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Две 12-летние девочки подрались в школе-интернате основного общего образования № 2 Омска. Вокруг них стояли сверстники, которые призывали продолжать драку.

Видеозапись инцидента распространилась в социальных сетях. По информации департамента образования региона, после этого на 1 марта были назначены профилактические мероприятия, в том числе психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся учреждения, передаёт РИА Новости.

Опрошены одноклассники, вызваны родители (законные представители) всех участников данной ситуации. На 1 марта 2021 года запланированы профилактические мероприятия с обучающимися шестых классов: классные часы, психолого-педагогическое, социальное сопровождение обучающихся, совет профилактики, — отметили в ведомстве.

В результате инцидента прокуратура начала проверку в школе.

Прокуратурой Советского округа Омска проводится проверка по факту размещения в социальных сетях видеозаписи с причинением друг другу телесных повреждений 12-летними несовершеннолетними, — рассказали в прокуратуре.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности участниц драки.

Как писал NEWS.ru, 27 февраля первенство Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, проходившее во Дворце спорта имени Али Алиева, пришлось прервать из-за массовой драки.

На церемонии открытия первенства присутствовали многие титулованные спортсмены. Среди них были многократный призёр международных соревнований, заслуженный мастер спорта Кирилл Денисов и призёр чемпионата мира Магомед Джафаров.