https://static.news.ru/photo/357253d0-20dc-11ea-bab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

12-летняя москвичка погибла во время записи видео в социальную сеть TikTok. Девочка сидела на подоконнике в девятиэтажном доме.

Школьница потеряла равновесие и выпала в открытое окно, передаёт «Московский Комсомолец». Труп обнаружила жительница дома, проходившая мимо.

Сначала подумала, может, пьяный спит, но, подойдя поближе, увидела, что это девушка и она не подаёт признаков жизни. Одета она была по-домашнему: халат, тапочки, — рассказала очевидица.

Она вызвала врачей скорой помощи. Медики прибыли на место и констатировали смерть.

Инцидент произошёл 16 декабря.

Ранее в Новом Уренгое, как писал NEWS.ru, семилетняя девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже. Причиной падения ребёнка мог стать кот в её рюкзаке.