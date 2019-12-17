12-летняя москвичка погибла во время записи видео в социальную сеть TikTok. Девочка сидела на подоконнике в девятиэтажном доме.
Школьница потеряла равновесие и выпала в открытое окно,
Сначала подумала, может, пьяный спит, но, подойдя поближе, увидела, что это девушка и она не подаёт признаков жизни. Одета она была по-домашнему: халат, тапочки, — рассказала очевидица.
Она вызвала врачей скорой помощи. Медики прибыли на место и констатировали смерть.
Инцидент произошёл 16 декабря.
Ранее в Новом Уренгое, как писал NEWS.ru, семилетняя девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже. Причиной падения ребёнка мог стать кот в её рюкзаке.
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