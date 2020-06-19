Шестилетняя девочка утонула в бассейне пермской бани

Следственный комитет Пермского края сообщил о смерти шестилетней девочки в региональной столице. Ребёнок утонул в бассейне банного комплекса.
Малышку взяла с собой 43-летняя мама, которая отдыхала в компании друзей. Она оставила дочь без присмотра,
Утонувшего ребёнка нашли другие посетители учреждения. Они попытались спасти её, однако им не удалось сделать это.
Силовики возбудили уголовное дело и планируют допросить мать девочки в качестве подозреваемой. Они проведут освидетельствование для установления степени её опьянения.
Ранее, как писал NEWS.ru, суд в Саратовской области вынес приговор подростку из Вольска, который вместе с отцом возил на санках тело забитого до смерти местного жителя. Несовершеннолетнего признали виновным в гибели мужчины.
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