Рейсовый междугородний автобус, приехавший в Нижний Новгород из Балахны, столкнулся с легковой машиной. В результате ЧП пострадали три человека.
Все они были пассажирами общественного транспорта,
Водитель автомобиля скрылся с места аварии. В настоящий момент его ищут сотрудники ДПС.
Ранее NEWS.ru писал, что два междугородних автобуса столкнулись под Тамбовом. Один из них опрокинулся. Травмы получили 15 человек. По предварительным данным, причиной аварии стали погодные условия.
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