Задымление произошло в угольной шахте «Воркутинская» в Республике Коми. В настоящий момент проводится эвакуация 222 рабочих.
122 из них находились в «Воркутинской», ещё 120 — в «Заполярной»,
Ждём, когда прибудут горноспасатели и проверят, что там произошло, — рассказал представитель организации.
На месте задымления находился один сотрудник, он самостоятельно покинул территорию.
Как писал NEWS.ru ранее, в Польше горняк погиб после подземного толчка в шахте «Рудна», расположенной в Нижнесилезском воеводстве. Погибшему шахтёру было 35 лет.
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