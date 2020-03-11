https://static.news.ru/photo/400a3a60-63d5-11ea-b38f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Задымление произошло в угольной шахте «Воркутинская» в Республике Коми. В настоящий момент проводится эвакуация 222 рабочих.

122 из них находились в «Воркутинской», ещё 120 — в «Заполярной», передаёт ТАСС со ссылкой на компанию «Воркутауголь». Людей выводят из обеих шахт, так как они имеют общую систему вентиляции.

Ждём, когда прибудут горноспасатели и проверят, что там произошло, — рассказал представитель организации.

На месте задымления находился один сотрудник, он самостоятельно покинул территорию.

Как писал NEWS.ru ранее, в Польше горняк погиб после подземного толчка в шахте «Рудна», расположенной в Нижнесилезском воеводстве. Погибшему шахтёру было 35 лет.