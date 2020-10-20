Семь человек пострадали в ДТП с троллейбусом под Владимиром

https://static.news.ru/photo/284f10e2-12dc-11eb-9076-fa163e074e61_660.jpg Фото: Подслушано Ковров/Вконтакте

Троллейбус врезался в столб в городе Коврове Владимирской области. В результате ДТП пострадали семь человек, сообщили в местном МВД.

Инцидент произошёл примерно в 15:20 на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Чкалова, передаёт РИА Новости.

Произошёл наезд троллейбуса на столб. В настоящее время за медицинской помощью обратились семь пассажиров транспортного средства, — отметили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажирская «Газель» с детьми перевернулась после столкновения с легковым авто в Петербурге. ДТП произошло на пересечении улиц Купчинская и Малая Балканская во Фрунзенском районе города.