https://static.news.ru/photo/e2992ffc-2343-11ea-a3e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Интервалы движения поездов временно увеличили на Калининской линии столичного метро. Причиной сбоя стала проверка сообщений о взрывном устройстве.

В пресс-службе транспортной системы рассказали, что порядок действий предполагает проверку всех систем при наличии малейших подозрений, передаёт «Интерфакс».

В настоящий момент все действия завершены, инфраструктура работает в штатном режиме. Движение поездов вошло в соответствие с графиком.

Как ранее писал NEWS.ru, администрация столичного метрополитена получила сообщение о взрывных устройствах, заложенных на всех станциях подземки. В настоящий момент на местах работают сотрудники экстренных служб.

Также 20 декабря текущего года неизвестные заявили о бомбах, заложенных в столичных детских садах и школах.