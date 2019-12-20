Интервалы движения поездов временно увеличили на Калининской линии столичного метро. Причиной сбоя стала проверка сообщений о взрывном устройстве.
В пресс-службе транспортной системы рассказали, что порядок действий предполагает проверку всех систем при наличии малейших подозрений,
В настоящий момент все действия завершены, инфраструктура работает в штатном режиме. Движение поездов вошло в соответствие с графиком.
Как ранее писал NEWS.ru, администрация столичного метрополитена получила сообщение о взрывных устройствах, заложенных на всех станциях подземки. В настоящий момент на местах работают сотрудники экстренных служб.
Также 20 декабря текущего года неизвестные заявили о бомбах, заложенных в столичных детских садах и школах.
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