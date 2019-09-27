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Сбой произошёл на Люблинско-Дмитровской линии («салатовая» ветка) метро Москвы. Движение составов остановилось от станции «Волжская» до станции «Дубровка».

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, говориться на официальной странице перевозчика в Twitter .

На Люблинско-Дмитровской линии (10) нет движения поездов от станции «Волжская» до станции «Дубровка». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. — Московское метро (@MetroOperativno) September 28, 2019

Ранее News.ru сообщал, что пьяный мужчина распылил газовый баллончик в лицо женщине в метро Москвы. Инцидент произошёл в вагоне поезда между станциями «Академическая» и «Профсоюзная».