Сбой произошёл на Люблинско-Дмитровской линии («салатовая» ветка) метро Москвы. Движение составов остановилось от станции «Волжская» до станции «Дубровка».

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, говориться на официальной странице перевозчика в Twitter.

Ранее News.ru сообщал, что пьяный мужчина распылил газовый баллончик в лицо женщине в метро Москвы. Инцидент произошёл в вагоне поезда между станциями «Академическая» и «Профсоюзная».

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