https://static.news.ru/photo/3f7b7d7a-4382-11ea-a0be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лайнер авиакомпании Utair проводит подготовку к аварийной посадке в столичном аэропорту Внуково. В настоящий момент пилоты вырабатывают топливо.

Борт вылетел из Москвы в Ростов около 19:10 по мск. Однако капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт отправления, передаёт Telegram-канал 112.

Причина экстренной посадки в настоящий момент неизвестна.

Ранее, как писал NEWS.ru, среднемагистральный самолёт ATR72 авиакомпании Utair экстренно приземлился в Ханты-Мансийске после срабатывания датчика утечки топлива. Пассажирский борт следовал из Екатеринбурга в Сургут.