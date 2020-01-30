Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лайнер авиакомпании Utair проводит подготовку к аварийной посадке в столичном аэропорту Внуково. В настоящий момент пилоты вырабатывают топливо.

Борт вылетел из Москвы в Ростов около 19:10 по мск. Однако капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт отправления, передаёт Telegram-канал 112.

Причина экстренной посадки в настоящий момент неизвестна.

Ранее, как писал NEWS.ru, среднемагистральный самолёт ATR72 авиакомпании Utair экстренно приземлился в Ханты-Мансийске после срабатывания датчика утечки топлива. Пассажирский борт следовал из Екатеринбурга в Сургут.

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