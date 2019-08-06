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В Министерстве обороны РФ сообщили, что сняты все ограничения на движение транспорта, которые вводились из-за взрывов на складах боеприпасов в воинской части под Ачинском.

Автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение в районе Ачинска Красноярского края полностью восстановлено, — сообщили в пресс-службе ведомства. Как писал News.ru, движение поездов между Москвой и Абаканом было закрыто в связи...