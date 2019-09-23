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Снег идёт на сложном участке трассы в Башкортостане, именуемом в народе «тёщиным языком». По данным республиканского ГУ МЧС, сложный участок автодороги находится между Уфой и Белорецком.

Для мониторинга обстановки на участке «тёщин язык» работают спасатели, движение в штатном режиме, затруднения нет, — цитирует сообщение РИА Новости. Там работает снегоуборочная машина, при необходимости готова вторая. По данным...