Студент Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова скончался во время первой пары.
По предварительным данным, у 18-летнего ученика третьего курса остановилось сердце, передаёт
Ранее News.ru писал, что в Ростовской области умер первокурсник после наказания за опоздание на занятия. Инцидент случился в городе Шахты в колледже «Дон-Текс». Педагог заставил 18-летнего студента отжиматься прямо во время лекции. Через несколько минут юноша почувствовал себя плохо и потерял сознание. Ему вызвали скорую помощь, но прибывшие врачи оказались бессильны.