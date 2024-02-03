«С лицом Чикатило»: кто пытался украсть Бьянку, известные похищения в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бьянка (Татьяна Липницкая)

Певица Бьянка рассказала, что ее пытались похитить в центре Москвы. Что с ней случилось, в каком она состоянии, какие известные похищения происходили в России?

Кто пытался похитить Бьянку

По словам Бьянки (Татьяна Липницкая) ее пытались похитить вечером 2 февраля. Когда она направлялась в маникюрный салон в центре Москвы, к ней подбежал незнакомец, вооруженный палкой и приказал садиться в автомобиль.

Как отметила артистка, на нее напал высокий мужчина около двух метров ростом, одетый в темный пуховик. По ее словам, он «лицом походил на [Андрея] Чикатило», серийного маньяка. Похитителя спугнул крик Бьянки.

В каком состоянии Бьянка

Певица сообщила, что обратилась за помощью к психологу, поскольку сильно испугалась. Она не чувствует себя в безопасности и теперь боится одна выходить на улицу.

Адвокат певицы решает, будут ли они подавать заявление в полицию в связи с попыткой похищения.

Сколько людей похищают в России

По данным статистики Судебного департамента Верховного суда РФ, в 2022 году в России было вынесено 466 приговоров по статье о похищении человека, и еще 257 — по статье за незаконное лишение свободы. Статистика за 10 демонстрирует схожие данные — с 2012 года значительно сократилось число приговоров за незаконное лишение свободы (с 433), однако количество приговоров за похищения удерживается на уровне выше 400 в год. В некоторых случаях жертвами похищений становятся известные люди.

Как похитили звезду «Возвращения Будулая»

Так, в 2021 году похитили актрису Соню Тимофееву из «Цыгана» и «Возвращения Будулая». Как рассказал в ток-шоу Малахова ее муж, 77-летнюю артистку насильно увез ее брат Александр Бауров вместе с женой, и заставляли подписать некие документы, предположительно пытаясь завладеть ее квартирой на Тверской. В том же обвинили мужа актрисы ее похитители, пришедшие на шоу.

Кто похитил Наталью Варлей

Происходили похищения и в советское время: «Аргументы недели» приводят рассказ Варлей, как она неосторожно согласилась, чтобы ее подвезли в Кисловодске. Водитель завез ее в безлюдное место и пытался изнасиловать, однако потом обшарил ее сумочку, достал паспорт, увидел фамилию актрисы и стал бить себя по щекам.

«Ох, дурак, я дурак! Ты Варлей?! Актриса?! „Кавказская пленница“?! Как же я тебя не узнал?! Прости! Прости!», — передавала она слова похитителя.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Наталья Варлей

Почему похитили сына Евгения Касперского

Не всегда целью похищения становятся звезды экрана: как пишет The Voice, в апреле 2011 года семейная банда Савельевых похитила у метро «Строгино» в Москве 20-летнего Ивана Касперского, сына создателя IT-компании «Лаборатория Касперского».

Целью похитителей было обогатиться за счет известного человека, а Иван просто опубликовал данные о себе в «ВКонтакте». Парень пробыл в плену пять дней — 24 апреля похитители, приехавшие за выкупом, были схвачены. Иван Касперский признал, что похитители обращались с ним гуманно, хотя наручники с него не снимали.

Как украли внучку миллиардера

Другое громкое похищение произошло в Хабаровске в июне 2010 года — похищенной оказалась внучка дальневосточного миллиардера Игоря Неклюдова Анна-Мария Мамурина. Как пишет KP.RU, когда она ехала из фитнес-клуба, в ее автомобиль врезалась другая машина — девушку ударили кулаком в лицо и затолкали в автомобиль Subaru. Позже машину похитителей нашли сгоревшей, а девушку увезли в большом чемодане.

Похитители требовали от Неклюдова за внучку полмиллиарда рублей, но позже снизили требования до 100 млн. Им удалось получить 50 млн рублей, но на втором «транше» их задержали, пишет Lenta.ru. Похитителями оказались охранник одного из кафе в Хабаровске и его приятель.

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