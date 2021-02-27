Рынок загорелся в Мурманске

https://static.news.ru/photo/e524172c-79b0-11eb-be3d-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/murmanskgroup

Пожар возник на Семёновском рынке в Мурманске. Спасателям удалось ликвидировать возгорание, рассказали в МЧС.

ЧП произошло в здании на улице Героев-Североморцев. Информацию о пожаре в МЧС получили в 06:45. По предварительным данным, огонь распространился на площади 150 квадратных метров.

Пожар на Семёновском рынке ликвидирован в 12:47. Производится проливка, разборка, — рассказали в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал, передаёт РИА Новости.

Ранее пожар в частном доме в деревне Лугинино городского округа Солнечногорск унёс жизни мужчины и двух детей. Прокуратура Московской области начала проверку. Возгорание произошло утром 24 февраля в частном жилом доме. По предварительным данным, причиной пожара мог стать неисправный удлинитель, который был подключён к обогревателю.

Ещё трое детей погибли во время пожара в частном доме в Кировском районе Новосибирска. В результате возгорания сгорел один дом, ещё три получили повреждения. Из здания успели эвакуироваться хозяева и их 16-летний сын, писал NEWS.ru.